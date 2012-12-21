Украина должна платить рыночную цену за газ во избежание зависимости – посол США

Чтобы избежать зависимости, Украина должна платить рыночную цену за энергоносители.

Такое мнение высказал Посол США в Украине Джон Теффт в своей статье в газете KyivPost.

«Более дешевый газ не является ответом на украинские экономические проблемы. Он не сделает внезапно украинские компании более конкурентными или украинскую бюрократию более эффективной и прозрачной», – считает Д.Теффт.

По его мнению, напротив, это будет дальнейшая энергозависимость, неэффективность и коррупция, как это было раньше. «Украинцы должны, как все остальные, платить рыночную цену за энергоносители», – сказал посол.

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