Украина имеет достаточно ресурсов для энергонезависимости – Теффт

Украина имеет достаточно ресурсов для энергонезависимости, особенно с учетом потенциальных залежей сланцевого газа.

Такое мнение выразил Посол США в Украине Джон Теффт в своей статье в газете KyivPost.

Он напомнил, что вследствие установления рыночной цены на газ другие страны посткоммунистического лагеря вынуждены были резко сократить потребление энергии, что стало толчком для большего использования внутренних источников энергии и сделало их прибыльными.

«Подобные изменения должны произойти здесь. Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы быть практически энергонезависимой – особенно с учетом «революции сланцевого газа», которая произошла из США, и собственных украинских потенциальных резервов сланцевого газа», – заявил посол.

Он считает, что подобное развитие ситуации в корне могло бы изменить энергетические отношения между Украиной и Россией и разорвать взаимозависимость, которая не отвечает интересам ни одной из сторон.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Николая Азарова, Украина в ближайшие 5-10 лет планирует выйти на добычу сланцевого газа в объеме 20-30 млрд кубометров ежегодно.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.

Напомним, власти Украины, более двух лет безуспешно пытающиеся договорится с "Газпромом" о снижении цены на поставляемый в страну газ, пробуют также снизить свою зависимость через ряд проектов по диверсификации поставок "голубого топлива". Среди них строительство на Черном море терминала LNG, увеличение внутренней добычи и покупка газа у других поставщиков.

Справка УНИАН. Украина, которая остается одним из крупнейших потребителей российского газа, с начала года объявила о намерении снизить его покупку до 27 млрд куб. м газа с 40 млрд куб. м в прошлом году, что также на 25 млрд куб. м меньше, чем предусмотрено подписанным в 2009 году десятилетним газовом контракте.

Украинские власти объясняют сокращение закупок неоправданно высокой ценой российского топлива для украинцев, которое обходится стране дороже, чем большинству клиентов "Газпрома" в Евросоюзе.

В первом квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долл., в четвертом квартале - 430 долл.

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