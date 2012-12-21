Зурабов: Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по ГТС

Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в пятницу, 21 декабря, заявил посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов.

«Я не думаю сейчас, что речь идет о трехстороннем консорциуме. Я предполагаю, что в данном случае речь может идти о сотрудничестве в рамках двухстороннего формата», - сказал М.Зурабов,

При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС. «Это должно сопровождаться, безусловно, двумя условиями: первое – снижение цены для украинских потребителей на российский газ, второе условие – загрузка украинской ГТС в объемах, достаточных для того, чтобы доходы от ее эксплуатации позволяли бы поддерживать ее в надлежащем техническом состоянии», - сказал М.Зурабов.

При этом он не назвал возможный размер снижения цены, отметив, что он, конечно, не был бы настолько велик, сколько при присоединении Украины к Таможенному союзу.

Однако М.Зурабов подчеркнул, что размер скидки позволил бы существенно улучшить экономическую ситуацию в Украине.

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Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению ГТС

Нахождение Украиной и Россией компромиссного варианта по дальнейшему развитию и управлению украинской газотранспортной системой позволит РФ существенно снизить цену газа для Украины, заявил Михаил Зурабов.

«Если состоится выход на некие решения, то, я думаю, что эти решения будут предусматривать и серьезное редуцирование или снижение цены на российский газ для Украины», - сказал посол.

При этом он подчеркнул, что тему, касающуюся украинской ГТС, Киев и Москва рассматривают абсолютно отдельно, и она не связна с темой сотрудничества в рамках Таможенного союза.

«Тема украинской ГТС обсуждается абсолютно изолированно», - сказал М.Зурабов.

Он отметил, что актуальность использования украинской ГТС в условиях строительства обходных газопроводов снижается с каждым годом.

«В этих условиях возникает уже ключевой вопрос: как загружать украинскую ГТС. И этот вопрос никак не связан с Таможенным союзом. Это острый вопрос сегодняшней повестки дня, который является на столько же острым, как вопрос цены на газ. Потому что если в ближайшее время не решается вопрос в отношении загрузки украинской ГТС, то ее значение с каждым годом будет все больше и больше снижаться. Во-первых, она не модернизируется, во-вторых, создаются альтернативные маршруты поставки российского газа в страны Европы», - сказал М.Зурабов.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

14 декабря министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Европейская комиссия (ЕК) предлагает свои услуги в трехстороннем обсуждении вопроса модернизации газотранспортной системы Украины.

«Этот вопрос был в повестке. Мы обсуждали с комиссаром Эттингером. Европейская Комиссия предлагает свои услуги в трехстороннем обсуждении вопроса модернизации ГТС Украины», - сказал он.

При этом А.Новак напомнил, что в 2002 году на уровне глав государств была достигнута договоренность относительно управления ГТС Украины, но, к сожалению, работа этого консорциума до сих пор так и не началась, поскольку Украина этот вопрос не инициировала.

По его словам, по этой причине сегодня статус взаимоотношений по реализации инфраструктурных проектов на территории Украины такой, что действует только договор на поставку газа.

«Вопрос необходимости модернизации существующей ГТС Украины российская сторона готова рассмотреть в том случае, если со стороны украинских партнеров такие предложения будут переданы России», - сказал А.Новак.