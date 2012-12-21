ЕБРР предоставляет Coal Energy кредит до 70 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет кредит на сумму до 70 млн долл. украинской горнодобывающей группе Coal Energy S.A., которая использует полученные средства для модернизации, повышения эффективности и безопасности производственных мощностей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР.

«Кредит будет предоставлен двумя равными траншами. Первый транш будет использован для финансирования мощностей Coal Energy по переработке угольных отходов и обогащению. Второй транш будет предназначен для развития перерабатывающих технологий, реализации мероприятий по улучшению охраны труда и техники безопасности, а также приоритетных мероприятий по повышению энергоэффективности», - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению Coal Energy, каждый из двух траншей на 35 млн долл. будет предоставлен на три года по ставке LIBOR (шести месяцев) + 5,85%.

Первый транш компания рассчитывает получить в первом квартале 2013 года.

Ранее УНИАН сообщал, что привлеченные у ЕБРР средства Coal Energy планировала направить на финансирование деятельности по утилизации отходов углеобогащения, строительство объектов по обогащению угля на шахте имени Святой Матроны Московской, и механизацию шахты им. В. И. Чапаева.

В конце сентября компания Coal Energy заявляла о снижении долгосрочных целей производства. Планируется, что добыча угля в 2012/13 финансовом году составит 2,2 млн тонн; в 2013/14 - 2,9 млн тонн; в 2014/15 - 3,4 млн тонн; в 2015/2016 - 3,8 млн тонн.

Ранее компания объявляла о планах к 2016 году увеличить добычу угля до 4,8 млн тонн.

Компания отмечала, что данные прогнозы формируются на фоне общего замедления темпов роста экономики в Европе и Китае.

Справка УНИАН. Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению. Продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляет экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.

В июле 2011 года Coal Energy продала инвесторам на Варшавской фондовой бирже 25% своих акций за 80 млн долларов.

Контрольный пакет принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.

ЕБРР принадлежит 64 странам и двум межгосударственным организациям. По состоянию на конец ноября 2012 г. Банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 331 проекта.