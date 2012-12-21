Беларусь и Россия договорились о поставках нефти

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия договорились о балансе поставок нефти в 2013 году в объеме 23 млн тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он сказал сегодня на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

«Мы с Россией проводили переговоры. Они-то 18,5 миллиона тонн предлагали, мы хотели 23 миллиона тонн. Мы с россиянами, правда, договорились на поставку 23 миллионов тонн нефти. Мы нефть получим без проблем», - сказал А.Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии выразил уверенность, что в течение ближайших недель Беларусь рассчитывает подписать с Россией баланс по поставкам нефти и нефтепродуктов на 2013 год.

«Думаю, что мы договоримся о 23 миллионах тонн», - подчеркнул А. Лукашенко.

Однако, по словам А.Лукашенко, при необходимости Беларусь сможет дополнительно поставить необходимые объемы нефти из других стран.

19 декабря посол России в Беларуси Александр Суриков сообщил, что вопросы по балансу нефти на 2013 год пока не сняты.

«Беларусь просит 23 миллиона тонн, мы пока соглашаемся на 18,5 миллиона тонн нефти. Я знаю, что внутренние потребности Беларуси оценивают в 7-8 миллионов тонн. Все это связано с теми делами, которые были спорными. Это вопрос возврата светлых нефтепродуктов на Россию и скользкая тема с растворителями-разбавителями», - отметил А. Суриков.

Справка УНИАН. Беларусь запрашивает у России на 2013 год 23 млн тонн нефти, в то время как Россия готова поставить максимум 18,5 млн тонн. Но именно от этой разницы во многом зависит внешнеторговое сальдо Беларуси и объем поступающей в страну валютной выручки.

Россия в обмен на увеличение поставок требует гарантий поставок на собственный рынок 2-3 млн тонн нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

В конце ноября т.г. А.Лукашенко в интервью Reuters заявил, что Беларусь может возобновить закупки нефти вне России, если не сможет договориться с Москвой о дополнительных ежегодных поставках 4-5 миллионов тонн.

Спор России и Беларуси о ценах привел к временному сокращению поставок нефти российской марки Urals в республику в 2010-2011 годах, при этом Минск покрывал значительную долю потребностей в сырье за счет импорта легких сортов нефти из Венесуэлы и Азербайджана через морские порты Украины и стран Балтии.

Однако уже в марте 2011 года поставки Azeri Light были приостановлены, а с начала 2012 года в Беларусь вернулась российская нефть по льготной цене. С июня Беларусь полностью прекратила закупки нефти у Венесуэлы.