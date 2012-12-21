Выдача госгарантий для «LNG-терминала» предусмотрена в госбюджете-2013

Выдача государственных гарантий для национального проекта «LNG-терминал», который позволит Украине начать альтернативные поставки газа, предусмотрена в Государственном бюджете на следующий год.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Каськива.

«Выдача госгарантий для национального проекта «LNG-терминал» предусмотрена в госбюджете следующего года. Враги не дождутся ликвидации проекта, как и конца света», - отметил В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 декабря, на утреннем закрытом заседании Кабинет министров Украины своим постановлением № 1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал», вызвавшее скандал.