Россия опровергает заявление Лукашенко о договоренности по поставкам нефти

Минск. Информация о достижении договоренности между Россией и Беларусью о поставках 23 млн тонн нефти в 2013 году не соответствует действительности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соглашение об объемах поставки не подписано, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Министерства энергетики России.

Минэнерго РФ заявляет, что предложение России о поставке в Беларусь 18,5 млн тонн нефти в 2013 году остается в силе.

«Поставки нефти в первом квартале 2013 года будут осуществляться исходя из предложенного объема», - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович заявлял, что объемы поставок обсуждаются в увязке с решением проблемы экспорта белорусской стороной растворителей.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники в Минске Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия договорились о поставках нефти в 2013 году в объеме 23 млн тонн.

«Мы с Россией проводили переговоры. Они-то 18,5 миллиона тонн предлагали, мы хотели 23 миллиона тонн. Мы с россиянами, правда, договорились на поставку 23 миллионов тонн нефти. Мы нефть получим без проблем», - сказал он.

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что Беларусь могла экспортировать нефтепродукты под видом разбавителей и растворителей для ухода от уплаты экспортных пошлин в бюджет РФ. А. Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что вопрос экспорта растворителей не мешает подписанию нефтяного баланса с РФ на 2013 год.

Напомним, что 19 декабря посол России в Беларуси Александр Суриков сообщил, что вопросы по балансу нефти на 2013 год пока не сняты.

«Беларусь просит 23 миллиона тонн, мы пока соглашаемся на 18,5 миллиона тонн нефти. Я знаю, что внутренние потребности Беларуси оценивают в 7-8 миллионов тонн. Все это связано с теми делами, которые были спорными. Это вопрос возврата светлых нефтепродуктов на Россию и скользкая тема с растворителями-разбавителями», - отметил А. Суриков.

По поводу возврата России 1,5 млрд долларов таможенных пошлин в качестве компенсации за экспорт Беларусью растворителей А. Суриков сказал: «Если бы ваш сосед по квартире вытащил у вас из кармана примерно одну сотую ваших годовых доходов, вы бы просили их вернуть? Так что тема присутствует. Вопрос в том, как это сделать? Мы понимаем, что это чрезвычайно сложно, но стороны ищут подходы».

Ранее, 11 декабря А.Лукашенко в ходе встречи с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии высказал уверенность, что в течение ближайших недель Беларусь рассчитывает подписать с Россией баланс по поставкам нефти и нефтепродуктов на 2013 год.

«Думаю, что мы договоримся о 23 миллионах тонн», - подчеркнул А. Лукашенко.

Однако, по словам А.Лукашенко, при необходимости Беларусь сможет дополнительно поставить необходимые объемы нефти из других стран.

Справка УНИАН. Беларусь запрашивает у России на 2013 год 23 млн тонн нефти, в то время как Россия готова поставить максимум 18,5 млн тонн. Но именно от этой разницы во многом зависит внешнеторговое сальдо Беларуси и объем поступающей в страну валютной выручки.

Россия в обмен на увеличение поставок требует гарантий поставок на собственный рынок 2-3 млн тонн нефтепродуктов с белорусских НПЗ.