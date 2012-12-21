Евросоюз и Россия не договорились по вопросам Третьего энергопакета

Брюссель. Европейский Союз и Россия опять не договорились по вопросам, связанным с реализацией в ЕС положений так называемого Третьего энергопакета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Россия сообщили Президент России Владимир Путин и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

«Есть действующий документ, который лежит в основе наших отношений с ЕС. Статья 34 говорит о неухудшении деятельности компаний обеих сторон на территории друг друга», - сказал он.

При этом В.Путин отметил, что одобрение Третьего энергопакета и его применение Россия считает нарушением 34 статьи базового соглашения между РФ и ЕС, а действия отдельных стран-членов Евросоюза – конфискацией российских инвестиций.

Российский Президент также подверг критике упреки ЕС в адрес России относительно привязки цены газа к цене нефти, отметив, что Россия не брала на себя новых обязательств относительно формирования цен на газ при вступлении во Всемирную торговую организацию.

В свою очередь Ж.М.Баррозу отметил, что Еврокомиссия считает, что ЕС выполняет все свои международные соглашения.

«Наш режим – недискриминационный и полностью отвечает нашим соглашениям, поскольку он предусматривает большую либерализацию рынка», - сказал Президент Еврокомиссии.

«Ваши компании приветствуются на нашем рынке, однако они должны выполнять наши правила», - добавил он.

Ж.М.Баррозу также отметил, что в вопросе формирования цен на газ главная проблема заключается не в привязке их к ценам на нефть, а в ценообразовании для стран, которые преимущественно зависят от одного поставщика, – России.

После того как Президент Еврокомиссии закончил объяснять свою позицию, Президент России решил добавить еще несколько фраз.

«Вот мой друг, господин Баррозу, так долго и эмоционально объяснял позицию, потому что чувствует, что не прав, виноват», - сказал В.Путин.

Относительно привязки цен на газ к ценам нефть Президент России добавил, что такую практику выдумала не Россия, а Нидерланды.

Справка УНИАН. Третий энергопакет ЕС одобрил в 2009 году. Он вызывает неудовлетворение со стороны России, поскольку направлен на разделение вертикально-интегрированных энергетических компаний.