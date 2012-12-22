Из-за непогоды обесточены 24 населенных пункта в Крыму и Киевской области

В Украине из-за непогоды обесточены 24 населенных пункта.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Крыму обесточены 23 населенных пункта, в Киевской области – 1.

В возобновлении электроснабжения задействованы дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделены четыре единицы техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС задействованы три передвижных электростанции.