Из-за непогоды обесточены 24 населенных пункта в Крыму и Киевской области

12:27, 22 декабря 2012
Энергетика
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В Украине из-за непогоды обесточены 24 населенных пункта.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Крыму обесточены 23 населенных пункта, в Киевской области – 1.

В возобновлении электроснабжения задействованы дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделены четыре единицы техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС задействованы три передвижных электростанции.

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