Из-за непогоды обесточены 24 населенных пункта в Крыму и Киевской области
12:27, 22 декабря 2012Энергетика
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В Украине из-за непогоды обесточены 24 населенных пункта.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Крыму обесточены 23 населенных пункта, в Киевской области – 1.
В возобновлении электроснабжения задействованы дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделены четыре единицы техники повышенной проходимости.
Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС задействованы три передвижных электростанции.
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