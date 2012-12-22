Тигипко утверждает, что Каськив подал в отставку

Председатель Государственного агентства по инвестициям и инновациям Владислав Каськив написал заявление об освобождении его от должности из-за подписания неудачного соглашения, касающегося реализации проекта LNG-терминал, заявил заместитель председателя фракции Партии регионов Сергей Тигипко в эфире телеканала "Интер".

"Я знаю, что Каськив такое заявление писал и готов уйти в отставку. Пока это заявление не приняли. Это вопрос не к нему, а к кому-то другому", - отметил С.Тигипко, сообщает «Украинская правда».

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал».

Позже оказалось, что Джорди Бонвеи, который подписал документ от испанской стороны, не имел полномочий на это.

За неделю до подписания соглашения В.Каськив заявлял о наличии информации о готовящейся «информационной атаке» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Для изучения обстоятельств подписания этого соглашения была создана межведомственная комиссия во главе с и.о. первого вице-премьер-министра Валерием Хорошковским.

Результаты расследования комиссии пока неизвестны, а В.Хорошковский подал в отставку из-за несогласия с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министром

21 декабря на закрытом заседании Кабинет министров постановлением №1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

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