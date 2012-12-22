Янукович уверен, что Украине удастся привлечь инвестиции для реконструкции объектов ТЭК

Украине удастся привлечь инвестиции для сооружения и реконструкции инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса, считает Президент Виктор Янукович.

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении по случаю Дня энергетика говорится: «Энергетический комплекс является одной из базовых составляющих при формировании прочной конкурентоспособной экономики нашего государства. Сегодня украинские энергетики реализуют важные задачи по реформированию отрасли, повышению ее эффективности, развитию рынка электрической энергии. Убежден, что благодаря активному сотрудничеству с международными финансовыми учреждениями и вашему самоотверженному труду нам удастся привлечь инвестиции для сооружения и реконструкции инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса Украины».