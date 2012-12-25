Узбекистан прекращает поставки природного газа в Таджикистан

Узбекистан прекратит подачу природного газа Таджикистану с 31 декабря 2012 года, официального уведомление об этом от узбекских коллег накануне получила компания "Таджиктрансгаз", сообщает РИА «Новости».

"Таджикская и узбекская стороны договариваются по вопросу поставок газа в конце каждого года, но в ноябре мы направляли соответствующее письмо в "Узтрансгаз", но ответа так и не получили", - сказал представитель Минэнергопрома Таджикистана.

В начале января 2012 года также возникла ситуация с прекращением поставок "голубого" топлива, тогда вопрос оперативно решила правительственная делегация Таджикистана, во главе с вице-премьером Муродали Алимардоном, вылетевшая в Ташкент сразу после прекращения подачи газа.

По данным таджикского Минэнергопрома, в текущем году "Узтрансгаз" должен поставить в Таджикистан 145 миллионов кубометров природного газа, что на 35 миллионов меньше, чем в 2011 году. Одну тысячу кубометров газа Узбекистан продает Таджикистану по цене 300 долларов.