Москва. Россия запустила вторую очередь нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) для поставки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в режиме видеоконференции сказал президент России Владимир Путин, при этом напомнив.

«Сегодня подводим итоги по завершению второй очереди с выходом трубопроводной системы к берегу Тихого океана. Это, повторяю еще раз, серьезное, значимое событие для всей экономики страны. В этом году у нас покупали наш продукт партнеры из таких стран как Япония, Китай, США, Филиппины, Южная Корея, Индонезия, Сингапур, Тайвань, Малайзия», - сказал В.Путин.

Он сообщил, что по завершении второй очереди нефтепровода возможности экспорта нефти могут быть доведены уже с 30 до 45 млн тонн в год.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Транснефти», глава компании Николай Токарев отметил, что с вводом ВСТО-2 в эксплуатацию «завершено строительство единой нефтепроводной системы от Балтики до Тихого океана». По его словам, «американский рынок через конечную точку ВСТО - порт Козьмино - получает 35% нефти, еще около 30% - Япония, Китай - 25-28%, остальное - Сингапур, Малайзия и Южная Корея».

По словам Н.Токарева, для того, чтобы нефть, поставляемая по ВСТО, стала маркерным сортом, необходимо увеличить объем поставок по этому нефтепроводу до 30 млн тонн. «Если это получится в ближайшей перспективе, то можно будет смело говорить, что в мире появится новый сорт нефти. И нам за него не стыдно», - заявил глава трубопроводной компании.

По его словам, за 7 лет построено пять тысяч километров линейного трубопровода, 20 нефтеперекачивающих станций, тысячи километров ЛЭП, дорог.

Справка УНИАН. Проект ВСТО предназначен для транспортировки нефти на российские НПЗ, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первая очередь системы была введена в эксплуатацию в конце декабря 2009 года. На первом этапе был построен участок нефтепровода Тайшет - Сковородино и нефтеналивной терминал Козьмино на побережье Тихого океана. В рамках второго этапа был построен участок нефтепровода от Сковородино до порта Козьмино и увеличена мощность морского терминала. Ввод в эксплуатацию ВСТО-II позволит увеличить количество отгружаемой в Козьмино нефти в 2 раза - до 30 млн. тонн в год. В 2012 году объем экспорта нефти через порт Козьмино может составить 15,6-16 млн тонн, в 2013 году - 21 млн тонн. С учетом направления на Китай (15 млн тонн ежегодно), в 2013 году по ВСТО будет прокачано 36 млн. тонн. Перевалка через Козьмино в 2014 году может составить 24-25 млн тонн, в 2015 году - 30 млн тонн.