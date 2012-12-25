«Киевэнерго» ввела в эксплуатацию подстанцию «Университетская»

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» ввела в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Университетская» стоимостью 146 млн грн, с линией электропередач 110 кВ в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, подстанция «Университетская» будет обслуживать жилые массивы Ширма, Демеевка и Голосеево, а также станцию «Васильковская» Куреневско-Красноармейской линии метрополитена.

Также в сообщении отмечено, что протяженность проложенных линий электропередач 110 кВ в рамках проекта составила 3,86 км, трансформаторная мощность подстанции составляет 80 МВА (мегавольтампера), что в 2,5 раза больше по сравнению с мощностью старой подстанции.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.