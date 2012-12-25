Россия достроила нефтепровод к Тихому океану, что угрожает снижением экспорта нефти в Европу

Россия завершила крупнейший со времен СССР инфраструктурный проект, продлив нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) до тихоокеанского побережья, сообщает Reuters.

По оценке агентства, запуск этого нефтепровода грозит сокращением поставок Европе, получающей из России значительную часть потребляемой нефти.

Трубопроводной монополии «Транснефть» потребовалось шесть лет и свыше 25 миллиардов долларов для строительства магистрали длиной 4200 километров, соединяющей восточносибирские месторождения с портом Козьмино. Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный обвинил компанию в хищении 4 миллиардов долларов в ходе строительства, однако «Транснефть» отвергла эти обвинения.

Первый этап ВСТО до китайской границы был построен в 2009 году, и в январе 2011 года Россия начала поставлять в Китай 300 000 баррелей нефти в сутки.

По информации компании, в этом году на Японию пришлась почти треть экспорта по ВСТО, 24% на Китай и 22% на США. Президент РФ Владимир Путин призвал нефтяные и газовые компании увеличить долю на прибыльных азиатских рынках.

"Это дает нам возможность эффективно работать на самом быстрорастущем рынке мира - на Азиатско-Тихоокеанском рынке", - сказал Путин о нефтепроводе на прошлой неделе.

По мнению аналитиков, опасение Европы, что ей достанется меньше российской нефти, оправдано.

"Конечно, есть риск сокращения потока нефти в Европу. Сорт ВСТО продается с премией к эталонному сорту Dubai, и это говорит в пользу восточного направления", - сказал старший аналитик «Альфа-Банка» Александр Корнилов.

Согласно графику отгрузок на первый квартал 2013 года, Россия сократит поставки нефти в Европу, причем отгрузки из балтийского порта Усть-Луга снизятся на 20 процентов.

До сих пор РФ поставляла основную часть добываемой нефти из Западной Сибири в Европу по построенному в 1960-х годах нефтепроводу «Дружба». Но в этом году Россия построила морской терминал Усть-Луга, резко сократив экспорт по «Дружбе» и заставив потребителей в Восточной Европе искать другие варианты.

Некоторые аналитики сомневаются в способности страны сохранять объем поставок на запад и на восток с запуском ВСТО. В 2013 году РФ планирует отправить около 18 миллионов тонн или 360 000 баррелей в сутки в Козьмино по нефтепроводу и до 4 миллионов тонн по железной дороге, а в дальнейшем увеличить поставки до 1 миллиона баррелей в сутки.

"России будет непросто заполнить трубопровод. А показатели некоторых восточносибирских месторождений ниже, чем ожидалось", - сказал стратег UBS Джулиус Уокер.

Главный поставщик нефти для ВСТО - Ванкорское месторождение, контролируемое компанией «Роснефть». Добыча на нем в будущем году по плану должна составить 500 000 баррелей в сутки. По расчетам ВТБ Капитал, к 2020 году восточносибирские месторождения будут производить 45 миллионов тонн по сравнению с 15 миллионами в этом году.