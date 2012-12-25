Госконцерн «Ядерное топливо» внес 80 млн грн в СП России и Украины

Государственный концерн «Ядерное топливо» профинансировал свою долю в уставном капитале строящегося в Украине завода по производству ядерного топлива, перечислив 12 декабря совместному российско-украинскому предприятию 80 млн грн в рамках допэмиссии совместного предприятия (СП), сообщает пресс-служба госконцерна

«Государственный концерн «Ядерное топливо» полностью выполнил свои обязательства и 12 декабря 2012 года оплатил украинскую часть акций дополнительной эмиссии ЧАО «Завод по производству ядерного топлива» в размере 80 млн грн», - говорится в сообщении концерна.

Как ранее сообщал УНИАН, на собрании акционеров Украинско-российского совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива» 21 ноября текущего года принято решение об увеличении размера уставного капитала на 160 млн грн - до 161,5 млн грн.

Целью увеличения уставного капитала является обеспечение операционной деятельности предприятия, а также осуществление проектных и других работ, необходимых для строительства завода по производству ядерного топлива для реакторных установок ВВЭР-1000.

4 октября т.г. в Украине было начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива.

В соответствии с утвержденным ТЭО, общая стоимость проекта составляет порядка 460 млн долл., в т.ч. первой очереди – 324,5 млн долл.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале ЗАО распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Согласно утвержденной Кабинетом министров в сентябре 2009 года государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.