Парламент должен предотвратить искусственное банкротство «Энергоатома» - эксперты

Верховная Рада нового созыва должна продлить действие Закона Украины «О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» (№ 2711-IV от 23.06.2005), чтобы не допустить искусственного банкротства ГП НАЭК «Энергоатом».

Такое мнение высказал ряд экспертов в ходе on-line пресс-конференции 24 декабря на тему «Энергоатому грозит искусственное банкротство».

По словам директора Центра взаимодействия с органами государственной власти и оптовым рынком электроэнергии ГП НАЭК «Энергоатом» Константина Запайщикова, в случае непродления действия закона №2711 с января 2013 года кредиторы компании автоматически начнут процесс ее банкротства, требуя возврата старых долгов.

«Следует так же учитывать, что возбуждение судами дел о банкротстве «Энергоатома» спровоцирует требования коммерческих банков по досрочному погашению текущих кредитов компании. В результате счета компании в банках будут заблокированы, а текущие поступления за отпущенную электроэнергию будут списываться на погашение кредитов», - прогнозирует К.Запайщиков.

«Цена этой электроэнергии в три раза ниже, чем у тепловой генерации, и в 20 раз ниже альтернативной. Таким образом, умеренная стоимость электроэнергии для конечного украинского потребителя обусловлена наличием в балансе ядерной энергетики, хотя проблема дотирования остается очень актуальной. На мой взгляд, лишний раз не надо проверять устойчивость системы. Основное значение имеет баланс - так как «хранилищ электричества» не существует, арест счетов «Энергоатома» разбалансирует всю отрасль», - добавил К.Запайщиков.

Директор по информационной поддержке и взаимодействию со СМИ и общественностью Ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная напомнила, что НАЭК «Энергоатом» с середины 1990-х годов как крупнейший в Украине производитель электроэнергии больше всех остальных энергогенерирующих компаний страны недополучал от госпредприятия «Энергорынок» денег за поставленную электроэнергию.

«Это происходило по причине хронических неплатежей потребителей за электроэнергию в период перехода от плановой к рыночной экономике. Если бы «Энергорынок» вовремя вернул все долги, этих денег хватило бы на первоочередные работы по строительству новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС», - отметила О.Кошарная.

«Очень надеюсь, что на этой неделе ВР примет соответствующий законопроект, и банкротства "Энергоатома" не будет», - добавила О.Кошарная.

Справка. По состоянию на 1 октября 2012 года дебиторская задолженность ГП «Энергорынок» перед ГП «НАЭК« Энергоатом» за электроэнергию, отпущенную оптовому рынку электроэнергии, составляет 5,9 млрд грн. В то же время критическая кредиторская задолженность ГП «НАЭК« Энергоатом» по решениям суда и исполнительным предписаниям на 1 октября 2012 составляет 573 млн грн.

Законом «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» от 23 июня 2005 № 2711-IV был введен мораторий на взыскание задолженностей с предприятий ТЭК, возникших в следствие несвоевременных расчетов за энергоносители, поставленные самими предприятиями ТЭК.

С целью недопущения искусственного банкротства предприятий ТЭК, в том числе ГП НАЭК «Энергоатом», в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения стабильной работы стратегических предприятий энергетической отрасли» № 11421, который позволял продлить действие закона № 2711 на 2013 год. Однако до закрытия 6-й сессии парламента он так и не был принят. Закон № 2711 прекращает действовать с 1 января 2013 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Общественные организации просят Януковича не допустить реформы энергорынка в ущерб атомщикам