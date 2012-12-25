Приднепровская ТЭС реконструировала энергоблок №9 за 368 млн грн

Приднепровская ТЭС (ДТЭК) завершила модернизацию энергоблока №9, стоимость которой составила 368,25 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью компании ДТЭК.

В сообщении отмечается, что техническое переоснащение котла и турбогенератора энергоблока №9 теперь позволит продлить срок эксплуатации блока Приднепровской ТЭС на 15-20 лет, а также повысить надежность и ремонтопригодность основного и вспомогательного оборудования.

Также данная реконструкция энергоблока важна для улучшения его экологических характеристик - благодаря конструкторским решениям при модернизации котла его КПД повышается на 6,7%, что в свою очередь, снизит количество угля, необходимого для производства 1 кВт·ч электроэнергии и таким образом снизит выбросы пыли в атмосферу.

В частности, предполагается снижение удельного расхода условного топлива на 8%. Регулирующий диапазон нагрузок котла увеличился с 50 МВт до 75 МВт, что существенно повышает маневренные характеристики энергоблока и сокращает количество пусков/остановок.

Во время реконструкции энергоблока №9 устаревшие и неэффективные скруббера – устройства для очистки уходящих газов – были заменены на новые высокотехнологичные электрофильтры. Благодаря этому степень очистки дымовых газов от золы для энергоблока №9 теперь достигнет 99,83% и снизится практически в 30 раз от уровня выбросов до реконструкции – до 50 мг на кубометр, что соответствует европейским нормам по выбросам золы ТЭС.

После реконструкции на энергоблоке также установлена система автоматического мониторинга валовых вредных выбросов в атмосферу.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, чьи предприятия создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации, дистрибуции и сбыта электроэнергии. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Сегмент генерации представлен 10 ТЭС на востоке, в центре и на западе Украины. Общая установленная мощность генерирующих предприятий ДТЭК превышает 18 ГВт. ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго» представляют сегмент дистрибуции и сбыта электроэнергии. Энергоснабжающие компании ДТЭК обслуживают около 4,5 млн клиентов - физических и юридических лиц.