«Нафтогаз» возьмет у Госбанка развития Китая 3,66 млрд долл. кредита

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подписала с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) соглашение о привлечении кредита под государственные гарантии на общую сумму 3,656 млрд долларов США, направляемого на программу замещения природного газа украинским углем.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Юрия Бойко.

В рамках этой программы Украина планирует осуществить четыре крупных инвестиционных проекта. Сроки их реализации пока не называются.

«Реализация этой программы даст возможность Украине не только существенно сократить импортозависимость и повысить энергетическую безопасность государства, но и значительно нарастить валовые объемы внутреннего производства и потребления, вследствие внедрения современных технологий и строительства соответствующей инфраструктуры», - сообщает пресс-релиз.

Правительство Украины ставит целью в результате внедрения использования на объектах теплоэнергетики технологий водоугольного топлива и строительства заводов газификации угля достичь объема замещения природного газа отечественным углем на уровне около 4 млрд кубометров ежегодно и обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных угледобывающих предприятий в объеме до 10 млн тонн ежегодно.

Власти также хотят реализацией программы добиться ежегодной экономии валютных средств до 1,5 млрд долларов США.

Протокол с Госбанком Китая о привлечении кредита на 3,656 млрд долларов был подписан еще в июле 2012 года, а в начале декабря «Нафтогаз Украины» сообщил о некоторых деталях этого кредита, в частности, о том, что кредит привлекается на 19 лет.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Ежегодная добыча угля в Украине составляет около 80-85 млн тонн.