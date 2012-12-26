АМКУ требует от нефтетрейдеров снизить цены на топливо

Антимонопольный комитет Украины требует от представителей лидеров отечественного рынка нефтепродуктов до 10 января 2013 года установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, комитет считает высоким уровень торговых надбавок на топливо розничных реализаторов.

«Комитет обеспокоен ценовой ситуацией на рынке нефтепродуктов, и ожидает от операторов адекватной реакции до 10 января 2013 года», - сказано в сообщении.

«Срок, который мы отводим, - точка отсчета. И если не будет конкретных результатов, комитет перейдет от формата «круглого стола» к другой форме общения», - отмечается в сообщении со ссылкой на слова заместителя председателя АМКУ Федора Влада.

Также сообщается, что присутствовавший на встрече в АМКУ директор «Укрнефтехимпереработки» Михаил Миндреску, возглавляющий секретариат Экспертно-аналитической группы по проработке вопросов функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, отметил, что министерство понимает обеспокоенность комитета и исправит ситуацию, а также к 10 января 2013 года участники рынка смогут отреагировать на требование комитета.

Справка УНИАН. По данным консалтинговой группы «А-95», средние цены на АЗС в Украине, по состоянию на 24 декабря, на бензин марки А-95 составляли 11,13 грн за литр, дизельное топливо - 10,06 грн за литр.

По данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 664 единицы, в ноябре 2012 года в денежном выражении уменьшилась на 6,7% – до 6,523 млрд грн против 6,99 млрд грн в октябре 2012 года.

В ноябре через сеть АЗС было продано 267,4 тыс. тонн бензина, что на 8% меньше, чем в октябре; 175,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце; 32,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 5,7% меньше); 12,9 тыс. тонн сжатого газа (на 5,2% меньше).