«Газпром», «Лукойл» и Казахстан создают оператора каспийской нефти

Казахстанская национальная нефтегазовая компания АО "НК "Казмунайгаз" готовится приобрести 50% в уставном капитале создаваемого в России ООО "Нефтегазовая компания "Центральная", пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

Таким образом, Казахстан планирует присоединиться к ЛУКОЙЛу и "Газпрому", и в рамках совместного предприятия осваивать месторождение Центральное на шельфе Каспия. По словам источника, "Казмунайгаз" уже обратилась в ФАС России за одобрением сделки по приобретению доли в СП.

Месторождение Центральное было предметом спора до весны 2002 года. Победив в тендере Минприроды, в 1997 году компания "ЦентрКаспНефтегаз", созданная на паритетных началах ЛУКОЙЛом и "Газпромом", приступила к геологоразведочным работам на этой территории. Но так как месторождение частично находится на казахстанском секторе моря, против деятельности российских компаний выступил Казахстан. Перед российской стороной встал вопрос об условиях сотрудничества с Казахстаном, на этом деятельность вокруг Центрального и застопорилась.

В 2002 году президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев договорились о переходе Центрального под юрисдикцию России, а двух других месторождений (Курмангазы и Хвалынское) - под казахстанскую. Кроме того, стороны договорились, что месторождение будет разрабатываться на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), оператором проекта планировалось сделать "ЦентрКаспНефтегаз".

Согласно договоренности, российской стороне в лице ЛУКОЙЛа и "Газпрома" должна была принадлежать 50% доля в этом проекте, а "Казмунайгазу" - еще 50%. Часть своих акций казахстанская компания хотела оставить себе, а какую-то продать. Но для того чтобы создать проект на условиях СРП, необходимо было принять поправки в закон, так как к этому времени в Налоговом кодексе этого режима уже не существовало. В то же время намерение участвовать в проекте на условиях СРП стороны сохраняли вплоть до февраля 2012 года, когда было решено упростить процедуру, сформировать СП и оформить на него лицензию на геологоразведку и добычу.

Представитель ЛУКОЙЛа рассказал изданию, что выбор компании от Казахстана более чем очевиден, так как это основная нефтегазовая компания в стране, на 100% принадлежащая государству, ее ежегодная прибыль превышает 2,5 миллиарда долларов.

В пресс-службе "Казмунайгаза" не прокомментировали ситуацию, официально сослались на приближение новогодних праздников.

"На какой стадии сейчас находится формирование СП, сказать трудно, наш президент в этом году выражал надежду, что оно будет зарегистрировано до конца года, но боюсь, что уже не успеем, - комментирует газете представитель ЛУКОЙЛа - Нам очень трудно отслеживать ситуацию, потому что работа ведется в правительственных структурах. Мы уже все что могли сделали, и теперь ни от нас, ни от "Газпрома" ничего не зависит, мы можем только наблюдать со стороны за этим процессом и как-то пытаться лоббировать".

В "Газпроме" изданию сообщили, что ходатайство об участии в совместном проекте соответствует договоренностям, которые были достигнуты на последней рабочей встрече представителей всех участвующих сторон, состоявшейся в октябре 2012 года.

"Компаниями были окончательно согласованы учредительные документы СП, создание которого планируется в ближайшее время, - сообщили "Известиям" в управлении информации "Газпрома".

Как следует из материалов "Казмунайгаза", суммарные извлекаемые ресурсы нефтегазоконденсатного месторождения Центральное составляют 101,4 миллиона тонн нефти, 7,5 миллиона тонн конденсата и 162,1 миллиарда кубометров газа.