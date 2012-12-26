Проект «LNG-терминал» требует «перезагрузки» – Ставицкий

Проект строительства LNG-терминала требует перезарузки и Министерство энергетики и угольной промышленность намерено наладить сотрудничество по этому вопросу с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Проект LNG-терминал будет перезагружен. Мы налаживаем сотрудничество с Госагентством по этому вопросу и доведем этот проект до логического конца», - сказал министр.

Также он добавил, что готов работать с вице-премьером Юрием Бойко как "одна команда".

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Кабинет министров Украины своим постановлением №1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение, вызвавшее скандал, о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

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