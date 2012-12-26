«Львовуголь» до конца года получит 90 млн грн на переоснащение шахт

Государственное предприятие «Львовуголь» до конца 2012 года получит 90 млн грн на приобретение оборудования для переоснащения шахт.

Об этом сообщает пресс-служба профсоюза работников угольной отрасли с ссылкой на слова первого заместителя председателя Львовской областной государственной администрации Богдана Матолича.

Согласно сообщению, обещание выделить средства угольному объединению «Львовуголь» до конца текущего года прозвучало в ходе встречи вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко с генеральными директорами госпредприятий углепрома и представителями Донецкой, Луганской и Львовской облгосадминистраций, состоявшейся в Киеве 24 декабря.

«Средства должны поступить в ближайшие дни, поэтому надеемся, что новый 2013 год начнется с оснащения новых лав на шахтах госпредприятия «Львовуголь», - сказано в сообщении с ссылкой на слова Б. Матолича.

Как отмечается в сообщении, данные средства поступят за счет перевода двух шахт - «Заречной» и «Визейской», которые не ведут работ по добыче, из состава «Львовуголь» в «Укруглеторфреструктуризацию», для их дальнейшей реструктуризации.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №728 от 19 сентября текущего года поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

«Львовуголь» также подлежит корпоратизации в течении указанного времени.

Ранее, в середине апреля 2012 года, Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий», который предусматривает, что особыми условиями приватизации таких предприятий является продажа всех акций, принадлежащих государству (без сохранения в госсобственности пакетов акций), в уставных капиталах акционерных обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

3 мая Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Львовуголь» включает 8 шахт, которые добывают энергетический уголь. В 2011 году на шахтах предприятия добыто 2,069 млн тонн рядового угля.