Нефть на мировом рынке дорожает при низких объемах торгов

Нефть на мировом рынке дорожает при низком объеме торгов, так как инвесторы надеются, что американские политики в последний момент договорятся, как избежать финансового кризиса, сообщает агентство Reuters.

В 9.12 по киевскому времени фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,52 долл. - до 109,32 долл. за баррель, а фьючерсы на WTI - на 0,39 долл. - до 89,00 долл. за баррель.

"Активность мировых рынков очень слабая с Сочельника. Игроков мало, поэтому рынки легко двигаются вверх и вниз, что, по-моему, не отражает реальный рынок", - сказал Кен Хасегава из Newedge Japan.

Президент США Барак Обама может вернуться в Вашингтон из отпуска на Гавайях в среду вечером, чтобы продолжить переговоры с Конгрессом по "бюджетному обрыву".

Поддержку нефти также оказывают ожидания, что новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет активно стимулировать экономику, занимающую третье место в мире по потреблению нефти.

"Фондовый рынок вчера поднялся, это может быть одним из факторов роста цен на нефтяном рынке", - сказал К.Хасегава.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского фондового рынка, не считая Японии, поднялся на 0,1% вдобавок к 0,3% росту во вторник.

Другим фактором поддержки остается напряженность на Ближнем Востоке, в первую очередь гражданская война в Сирии и противостояние Ирана и стран Запада.

Шесть стран Персидского залива, занимающих проамериканскую позицию, во вторник потребовали от Ирана прекратить вмешательство в дела региона, а от властей Сирии - остановить массовые убийства и нарушение международных законов.