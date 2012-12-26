Эксплуатация первого блока Южно-Украинской АЭС возможна на основании отдельного разрешения

Эксплуатация первого энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции после завершения его проектного срока работы возможна на основании отдельного разрешения Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Об этом говориться в соответствующем постановлении ГИЯРУ.

«Эксплуатацию реакторной установки энергоблока №1 после завершения проектного срока эксплуатации осуществлять на основании отдельного разрешения Госатомрегулирования Украины. В отдельном разрешении установить условия и ограничения режимов эксплуатации реакторной установки, включая порядок перевода и дальнейшего нахождения энергоблока в остановленном состоянии», - сказано в постановлении.

Согласно документу, ГИЯРУ установила двухлетний срок действия отдельного разрешения после завершения проектного срока эксплуатации данного энергоблока.

В то же время остается нерешенным вопрос срока ввода первого блока в промышленную эксплуатацию и, соответственно, срока окончания его 30-летней лицензии.

«В настоящее время Генеральным конструктором реакторной установки с ВВЭР-1000 подтверждено, что фактической датой отсчета начала проектного срока эксплуатации энергоблоков должно быть введение блока в промышленную эксплуатацию (это для блока № 1 ЮУ АЭС, согласно базе данных МАГАТЭ «The Power Reactor Information System» фактически означает 18 октября 1983), что соответствует мировой практике и современным подходам по безопасности», - отмечено в документе со ссылкой на доклад представителя НАЭК «Энергоатом».

Однако, согласно документу, вопрос продления срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС может рассматриваться повторно только при условии завершения ряда обязательных работ по повышению безопасности его работы, которые с начала декабря текущего года насчитывают 58 мероприятий. Из них Госатомрегулирования Украины признало выполненными 8.

Как ранее сообщал УНИАН, на продление срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС (ЮУ АЭС) было потрачено 1,7 млрд грн.

На сегодняшний день выполнена оценка технического состояния всех элементов оборудования, зданий и сооружений первого блока ЮУ АЭС.

Завершена также квалификация оборудования на «жесткие» условия эксплуатации (температура, влажность, радиация).

В начале следующего года энергоблок выводится в планово-предупредительный ремонт, в ходе которого должны быть реализованы все оставшиеся работы по приведению его в соответствие с сегодняшними мировыми стандартами безопасности.

Справка УНИАН. Строительство первого энергоблока ЮУ АЭС было начато в 1977 году, 31 декабря 1982 года он был включен в энергосеть. В 1983 году был окончательно введен в промышленную эксплуатацию. Электрическая мощность блока составляет 1000 МВт. На данном энергоблока эксплуатируется реактор типа ВВЭР-1000 серии В-302.

Южно-Украинская АЭС эксплуатирует три энергоблока ВВЭР-1000, Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3)

По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек.