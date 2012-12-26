Украина за 11 месяцев незначительно уменьшила потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине в январе-ноябре 2012 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1% - до 136,941 млрд кВт/ч.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в ноябре потребление электроэнергии увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 7,6% - до 12,811 млрд кВт/ч с 11,911 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство электроэнергии в январе-ноябре 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,9% - до 178,8 млрд кВт/ч

Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.