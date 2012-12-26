Украина за 11 месяцев увеличила экспорт электроэнергии на 55,9%

Украина в январе-ноябре 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 8,947 млрд кВт/ч, что на 55,9% превышает показатель аналогичного периода 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в ноябре 2012 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 6% - до 0,867 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому направлению (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша).

Компании «Пауэр Трейд» и «Востокэнерго», входящие в структуру ДТЭК, приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 750 МВт по направлениям в Россию и Молдову для экспорта электроэнергии в ноябре.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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