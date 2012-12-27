В двух областях Украины в результате непогоды обесточены 27 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды (порывы ветра и дождь) в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач и порывов обесточены 27 населенных пунктов в двух областях.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Житомирской области обесточены 19 населенных пунктов, в Волынской – 8.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.