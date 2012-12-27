Мировые цены на нефть выросли в ожидании новостей из США

Мировые цены на нефть по итогам торгов в среду выросли на 2,1-2,7% на фоне ожидания возобновления переговоров властей США по устранению фискальных угроз для экономики страны, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к завершению торгов поднялась на 2,27 доллара или на 2,1% - до 111,07 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI возросла на 2,37 доллара или 2,7% - до 90,98 доллара за баррель.

Переговоры властей США о мерах по преодолению "фискального обрыва" приостановлены в связи с празднованием Рождества и возобновятся 27 декабря. Противоречия между сторонами все еще велики, несмотря на некоторые сделанные ранее уступки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обама прервет отпуск из-за "фискального обрыва"