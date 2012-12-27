Украина увеличила потребление угля

Потребление угля в Украине за 11 месяцев 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 7,2% - до 56,152 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, потребление угля теплоэлектростанциями (ТЭЦ) за 11 месяцев текущего года увеличилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29,646 млн тонн.

Потребление угля теплоэлектростанциями в ноябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 1,9% - до 2,647 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2012 года увеличили добычу угля на 5% - до 78,461 млн тонн с 74,742 млн тонн за аналогичный период 2011 года.

В середине октября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявлял о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.

Президент Украины Виктор Янукович в мае 2012 года заявлял, что объем добычи угля в Украине в текущем году должен вырасти до 85 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и частичному замещению газа отечественным углем.

26 декабря 2012 года «Нафтогаз Украины» подписал с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) соглашение о привлечении кредита под государственные гарантии на общую сумму 3,656 млрд долларов США, направляемого на программу замещения природного газа украинским углем.