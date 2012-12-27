Кабмин разрешил «Энергоатому» до конца года выпустить облигационный заем на 1,7 млрд грн
Кабинет министров разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн
Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1062 от 26 декабря 2012 года.
Согласно документу, компания выпустит именные процентные облигации на десятилетний срок по ставке не выше 18% годовых.
Привлекаемые средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств «Энергоатома».
Кабмин рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики, предусмотреть в тарифе «Энергоатома» средства на обслуживание и погашение облигаций.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября 2012 года дебиторская задолженность госпредприятия «Энергорынок» перед «Энергоатомом» за электроэнергию, отпущенную оптовому рынку электроэнергии, составляет 5,9 млрд грн. В то же время критическая кредиторская задолженность «Энергоатома» по решениям суда и исполнительным предписаниям на 1 октября 2012 года составляет 573 млн грн.
По словам директора Центра взаимодействия с органами государственной власти и оптовым рынком электроэнергии ГП НАЭК «Энергоатом» Константина Запайщикова, в случае непродления действия закона №2711 с января 2013 года кредиторы компании автоматически начнут процесс ее банкротства, требуя возврата старых долгов.
Кабинет министров признал целесообразным привлечение НАЭК «Энергоатом» займов в размере 600 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.