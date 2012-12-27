Производство твердого биотоплива в Украине осталось на прошлогоднем уровне

Производство твердого биотоплива в Украине по итогам 2012 года составило 810 тыс. тонн, что соответствует показателю прошлого года.

Об этом на пресс-конференции 27 декабря сообщили сооснователь Украинского пеллетного союза (УПС) Николай Коломийченко и президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ) Виталий Давий.

По словам Н.Коломийченко, главным фактором прекращения роста производства твердого биотоплива в Украине стало удорожание сырья (тырса, дрова) в среднем на 12-15%, а также увеличение транспортных расходов в среднем на 8-10%.

По мнению В.Давия, на сегодняшний день отрасль переживает стагнацию, из-за отсутствия законодательных норм и контролируемого рынка предприятия теряют рентабельность.

«Продукция отечественных производителей твердого биотоплива не сертифицирована, а следовательно, имеет более низкую цену при выходе на европейский рынок», - сказал Н.Коломийченко.

«Для сравнения: в Европе стоимость пеллет составляет 186-240 евро за тонну, тогда как в Украине — 120-150 евро за тонну», - добавил В.Давий.

По мнению экспертов, Украина могла бы заместить 15-20% природного газа твердым биотопливом, что позволило бы снизить тарифы на тепло для населения на 10-15%.

«Цена за тысячу кубометров газа составляет порядка 4,8 тыс. грн, а для его замещения необходимо примерно 2 тонны пеллет, средняя стоимость за тонну которых составляет порядка одной тысячи гривен», - отметил В.Давий.

Справка УНИАН. Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ) создана в сентябре 2009 года и является договорным объединением, в задачи которого входит координация хозяйственной деятельности предприятий, представляющих сектор возобновляемой энергетики, в целях развития отрасли и эффективного взаимодействия с государственными органами.