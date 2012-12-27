«Нафтогаз» получил лицензию на поставку 16,5 млрд кубометров газа в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» лицензию на годовую поставку газа в объеме до 16,5 млрд куб. м по нерегулируемому тарифу.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии с ссылкой на решение НКРЭ, принятое на заседании в четверг.

Как сообщал УНИАН, в начале октября текущего года НКРЭ увеличила годовой объем поставки газа по нерегулируемому тарифу для НАК «Нафтогаз Украины» на 38,7% - до 16,5 млрд кубометров с 11,9 млрд кубометров.

Справка УНИАН. НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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