Нефть подешевела на фоне данных из США

Мировые цены на нефть по итогам торгов в четверг снизились на фоне статистических данных из США, сообщает РИА Новости.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к завершению торгов снизилась на 0,27 доллара - до 110,80 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,11 доллара - до 90,87 доллара за баррель.

Индекс доверия потребителей к экономике США в декабре опустился до 65,1 пункта с пересмотренного ноябрьского показателя в 71,5 пункта. Аналитики ожидали уменьшения индекса лишь до 70 пунктов с непересмотренных 73,7 пункта месяцем ранее.

Кроме того, среди участников рынка до сих пор сохраняются опасения относительно исхода переговоров Президента США Барака Обамы с представителями республиканской партии по бюджетным проблемам, что также влияет на динамику нефтяных цен.