Больше половины жителей Полтавы отключены от тепла и горячей воды

Больше половины жителей Полтавы (около 180 тыс. жителей) остались без тепла и горячей воды в связи с экстренным ремонтом самой крупной котельной. Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы «Полтаватеплоэнерго» Александр Цыганок.

По его словам, около 180 тыс. жителей Полтавы с 6:00 28 декабря отключены от отопления и горячей воды в связи с экстренным ремонтом самой крупной котельной по ул. Циолковского, 8, принадлежащей коммунальному предприятию «Полтаватеплоэнерго».

В связи с ремонтом кроме жилых домов отключены детская поликлиника, больница, 2 школы и 4 детских сада.

«Эти работы не плановые - мы не планируем ремонтные работы в зимний период. Просто в процессе эксплуатации котельной был выявлен очень слабый участок трубопровода. Мы воспользовались теплыми погодными условиями для предотвращения масштабной аварии на новогодние праздники» - сказал А.Цыганок.

Он заверил, что отопление и горячую воду планируют включить сегодня в 20:00.