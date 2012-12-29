«Центрэнерго» направит почти 132 млн грн на реконструкцию Змиевской ТЭС

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» направит 131,97 млн грн на реконструкцию энергетического оборудования Змиевской ТЭС.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, производить реконструкцию оборудования будут частные компании «Спецэнергомонтаж» (г. Донецк) и «Востокэнергоремонт» (г. Харьков).

Конечный срок подписания договора - 25 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, энергетическая компания «Центрэнерго» возьмет у «Ощадбанка» кредит на сумму 414 млн грн.

В октябре текущего года компания «Центрэнерго» взяла кредит у «Ощадбанка» на сумму 489 млн грн для реконструкции энергоблока №2 Трипольской ТЭС.

«Центрэнерго» направила 216 млн грн на замену котельного оборудования на втором энергоблоке Трипольской ТЭС.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

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