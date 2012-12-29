«Энергоатом» сделает повторную попытку привлечь кредит на 400 млн грн

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена повторно привлечь кредит в размере 400 млн грн, после того как в первой декаде декабря компании не удалось привлечь кредит на аналогичную сумму.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания планирует привлечь кредит в форме мультивалютной возобновляемой кредитной линии сроком на один год.

Прием заявок на предоставление компании кредитных средств продлится до 11 часов 30 января 2013 года.

Раскрытие предложений конкурсных торгов планируется на 15 часов 30 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, за период с октября по декабрь «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», 35 млн долларов у Amsterdam Trade Bank, а также 600 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

Кабинет министров своим распоряжением от 26 декабря разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн.

Компания выпустит именные процентные облигации на десятилетний срок по ставке не выше 18% годовых.

Привлекаемые средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств «Энергоатома».

По состоянию на 1 октября 2012 года дебиторская задолженность госпредприятия «Энергорынок» перед «Энергоатомом» за электроэнергию, отпущенную оптовому рынку электроэнергии, составляет 5,9 млрд грн. В то же время критическая кредиторская задолженность «Энергоатома» по решениям суда и исполнительным предписаниям на 1 октября 2012 года составляет 573 млн грн.

По словам директора Центра взаимодействия с органами государственной власти и оптовым рынком электроэнергии НАЭК «Энергоатом» Константина Запайщикова, в случае непродления действия закона №2711 с января 2013 года кредиторы компании автоматически начнут процесс ее банкротства, требуя возврата старых долгов.

НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства 45% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.