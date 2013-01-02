Либерализация газового рынка Украины в 2013 году маловероятна - эксперт

Либерализация газового рынка Украины в 2013 году, несмотря на отмену Кабинетом министров монополии НАК «Нафтогаз Украины» и ожидание прихода других трейдеров на внутренний рынок газа, маловероятна.

Об этом агентству УНИАН сказал независимый энергетический эксперт Михаил Гончар.

«В нашей экономике, которая монополизирована и в которой уничтожается конкурентная среда, либерализация маловероятна. Даже если об этом официально говорят, принимают соответствующие документы, это означает, что это просто своеобразная мишура», - сказал М.Гончар.

Он отметил, что в 2013 году будут заложены принципы перехода государственной естественной монополии «Нафтогаза» к частной противоестественной монополии.

«На вершине этой пирамиды будет находиться никто иной, как Group DF, принадлежащая украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу», - подчеркнул М.Гончар.

«В следующем году возникнет масса разных больших и малых трейдерских компаний, которые будут создавать иллюзию того, что у нас действительно конкурентный, либерализирующийся внутренний рынок газа», - добавил эксперт.

Также эксперт отметил, что формально они будут выглядеть как независимые.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2012 года НКРЭ утвердила порядок доступа к газотранспортной системе (ГТС) Украины, предоставляющий субъектам рынка равные права по доступу к системе и подземным хранилищам газа (ПХГ).

В октябре 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

В декабре 2012 года государственный газовый монополист «Нафтогаз Украины» призвал Федерацию работодателей, объединяющую крупнейшие предприятия, приобщиться к поиску трейдеров для поставок газа промышленным предприятиям по низким ценам.

По заявлению главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина, «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

Компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, намерена в 2013 году поставить 8 млрд куб. м газа в Украину. С апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр) начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа. На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.