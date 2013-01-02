На Ривненской АЭС отключен от сети первый энергоблок

На Ривненской атомной электростанции 1 января отключен первый энергоблок от энергосети в связи с сокращением потребления мощности ОЭС Украины и переведен в состояние «горячей остановки».

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Также сообщается, что на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС проводится плановый капитальный ремонт, в частности, ремонту подлежит третья системы безопасности.

Диспетчерские графики генерации электроэнергии для Запорожской АЭС составляют 4 695 МВт, Ривненской АЭС - 2 230 МВт, Южно-Украинской АЭС - 2 870 МВт, Хмельницкой АЭС - 1 005 МВт.

1 января 2013 года станции произвели 260,38 млн кВт/ч электроэнергии.

Справка УНИАН. Ривненская АЭС – первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов на Украине, и единственная – с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в 4 км от города Кузнецовск.

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