Украина отказалась от услуг американской компании по улучшению имиджа LNG-терминала

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами отказалось от консультационных услуг компании APCO Worldwide Іnc. (США) по улучшению имиджа и информированию потенциальных инвесторов об условиях реализации проекта строительства LNG-терминала в Украине.

Об этом сообщается на веб-портале "Государственные закупки".

Как говорится в сообщении, основанием для отказа от сотрудничества с APCO Worldwide является отсутствие дальнейшей потребности в услугах компании.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Национальный проект «LNG-терминал» создан для координации работы по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал») завершено компанией

Socoin 30 января 2012 года и утверждено Кабинетом министров на заседании 8 августа. Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа Украина планирует получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) вызвавшее скандал соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».