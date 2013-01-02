«Укртрансгаз» привлек у трех банков кредитные линии на 400 млн грн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, привлекла кредитные линии предельным лимитом 400 млн грн у «Пивденкомбанка» (Донецк), «Терра Банка» (Киев) и «Дельта Банка» (Киев).

Согласно сообщению компании на на веб-портале «Государственные закупки», соответствующие соглашения с банками были подписаны в период с 21 по 26 декабря 2012 года.

«Укртрансгаз» привлекает у «Пивденкомбанка» кредитную линию лимитом до 120 млн грн, у «Терра Банка» - до 80 млн грн и у «Дельта Банка» - до 200 млн грн.

Средства привлекаются сроком на 1 год. Суммарная стоимость обслуживания линий составит около 109,7 млн грн (без НДС), в том числе линии на 200 млн грн — 59 835 616 грн, на 120 млн грн — 29 917 808 грн, на 80 млн грн — 19 945 205 грн.

Ранее компания «Укртрансгаз» также объявляла тендер на привлечение двух кредитов на общую сумму 100 млн долларов и одного кредита на 200 млн грн.

Конечным сроком подачи предложений было указано 18 января 2013 года.

Один долларовый кредит на сумму 50 млн компания планировала привлечь на 3 года, а второй долларовый кредит на 50 млн - на год.

Кредит на 200 млн грн планировалось привлечь сроком на 1 год с момента подписания договора.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года. Основными акционерами банка являются Николай Лагун — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

Чистая прибыль «Дельта Банка» (Киев) в январе-сентябре 2012 года сократилась против показателя аналогичного периода 2011 года в 8,4 раза - до 61,699 млн грн.

ПАО «Терра Банк» (Киев) создано в 1996 году. На 1 апреля 2012 года акциями банка владело ЧАО «Украинская стратегическая группа», прямое участие — 99,6383%.

ПАО «КБ «Пивденкомбанк» зарегистрировано в октябре 1991 года. На 1 января 2012 г. акциями банка владели ЗАО «Метал Юнион», прямое участие – 45,1204%, опосредованное – 9,3616% и Руслан Циплаков, прямое участие – 45,4112%, опосредованное – 54,4820%.