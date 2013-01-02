«Черноморнефтегаз» в 2012 году увеличил добычу газа 11%

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2%, или 118 млн куб. м, больше чем в 2011 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, годовой план на 2012 год был перевыполнен на 3 млн куб. м.

«Компания продолжает в срок реализовывать свою производственную программу, предполагающую трехкратное увеличение добычи газа к 2016 году и выход в 2015 году на три миллиарда кубометров ежегодной добычи», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.