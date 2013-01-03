Прогноз импорта российского газа в 2013 году будет озвучен на следующей неделе

Объем импорта российского газа и потребления Украиной этого вида топлива в 2013 году может быть озвучен уже на следующей неделе, сообщил УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

"По балансу на следующей неделе детально доложу", - сказал министр.

По его словам, цена газа также остается вопросом обсуждения с российским газовым монополистом компанией «Газпром». Отвечая на вопрос о том, какой будет стоимость топлива для Украины в ближайшие месяцы, министр ответил: "Будем работать".

Напомним, министр иностранных дел Украины Леонид Кожара перед сегодняшним заседанием Кабинета министров сообщил журналистам, что 13-14 января в ходе визита в Киев министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова будет продолжено обсуждение вопросов сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

Ранее представители российского правительства заявляли, что Россия может пойти на снижение цены на газ для Украины лишь после ее присоединения к Таможенному союзу.

Как сообщал УНИАН, Украина за 11 месяцев 2012 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м. Ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что Украина в текущем году сократит импорт российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Напомним, контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.