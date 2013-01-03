«Энергорынок» возьмет у «Ощадбанка» кредит на 800 млн грн

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, возьмет у государственного «Ощадбанка» кредит в размере 800 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Конечный срок заключение договора – 28 января 2013 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов Оптового рынка электрической энергии Украины.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

20 ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

Законопроект содержит предложения относительно создания действенного и конкурентного рынка путем урегулирования вопросов функционирования рынка электрической энергии Украины на принципах: свободного выбора энергопоставщика потребителем; равенства прав на продажу и покупку электрической энергии; равной возможности доступа к магистральным и межгосударственным и/или местным (локальным) электрическим сетям; равных возможностей доступа к рынку электрической энергии; функционирования конкурентных рынков электрической энергии: рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг, розничного рынка электрической энергии; обеспечения бесперебойности электроснабжения потребителям путем урегулирования деятельности гарантированных поставщиков электроэнергии; гарантирования полноты и своевременности финансирования расчетов за электроэнергию с гарантированными энергопоставщиками; урегулирования принципов расчетов между участниками рынка электрической энергии, внедрения счетов со специальным режимом использования и механизма деления средств по принципу алгоритма.