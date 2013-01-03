Добыча угля в Украине по итогам 2012 года увеличилась на 5%

Угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В декабре добыча угля по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась до 7,006 млн тонн с 7,042 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля по сравнению с 2010 годом на 8,9% - до 81,859 млн тонн.

В 2012 году украинские власти ставили целью добиться увеличения добычи угля до 85 млн тонн.

За последние два года Украина декларирует планы о переходе на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.