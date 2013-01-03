Гендиректор ДТЭК остановил работу забоев шахты «Комсомолец Донбасса» для дегазации

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко распорядился приостановить работу забоев шахты «Комсомолец Донбасса», где сегодня произошел спонтанный выброс метана, для проверки дегазационных мероприятий и степени опасности пластов по внезапным выбросам угля и газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ДТЭК.

В сообщении отмечается, что на месте происшествия работают уже 5 взводов Государственной военизированной горноспасательной службы и 29 работников шахты для обеспечения выгрузки горной породы из завала на поверхность и запуска дополнительного локального вентилятора. Действует штаб по ликвидации аварии.

В пресс-центре также проинформировали, что семье погибшего проходчика 1982 г.р., найденного спасателями, будет оказана вся необходимая помощь, с ними в настоящий момент находятся представители руководства шахты, трудового коллектива.

Четвертый горняк, которому удалось выбраться из зоны аварии самостоятельно, госпитализирован с диагнозом «отравление рудничным газом» и с подозрением на сотрясение мозга. Его жизни ничто не угрожает. Поиски еще двух шахтеров продолжаются.

Как сообщал УНИАН, на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, г. Кировское) сегодня утром 3 января 2013 г. во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.

В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было найдено спасателями.