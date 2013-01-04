Россия и Белоруссия договорились по поставкам газа

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по поставке газа в Белоруссию и ценах на него, а также соглашение относительно деятельности "Белтрансгаза", передает РИА Новости.

Документ, в частности, определяет для Белоруссии формулу цены на газ, поставляемый для удовлетворения ее внутренних потребностей, на 2013 и последующие годы в привязке к цене газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Соглашением также определяется порядок расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по газопроводам ОАО "Белтрансгаз" как для внутреннего потребления, так и за пределы Белоруссии.

Путин также ратифицировал межправительственное соглашение с Белоруссией об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности "Белтрансгаза". Соглашение предусматривает заключение договора между ОАО "Газпром" и Государственным комитетом по имуществу Белоруссии о приобретении российским холдингом 50% пакета акций "Белтрансгаза" за 2,5 миллиарда долларов. Эта сделка была закрыта в прошлом году, и "Газпром" теперь владеет 100% акций белорусского газотранспортного предприятия.

В соглашении закрепляются условия и направления дальнейшей деятельности "Белтрансгаза", в частности: модернизация, реконструкция и развитие газотранспортной системы, находящейся в собственности компании, осуществление "Белтрансгазом" функции исключительного импортера российского газа, поставляемого в Белоруссию, транспортировка газа через территорию республики за ее пределы и осуществление функции оператора участка газопровода Ямал – Европа на территории Белоруссии.

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в июне одобрили договор покупки "Белтрансгазом" в 2013 году 23 миллиардов кубометров газа на 4,1 миллиарда долларов. Ранее был одобрен договор, согласно которому всего в 2012-2014 годах "Белтрансгаз" может закупить у "Газпрома" 69 миллиардов кубометров газа на 17,25 миллиарда долларов.

Договоры также предусматривают, что "Белтрансгаз" в 2013 году оказывает услуги по транзиту газа через Белоруссию в объеме не более 60 миллиардов кубометров, что на 34,8% выше предполагаемого объема на 2012 год. По магистральным трубопроводам, проходящим по территории Белоруссии, осуществляются транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область, Литву, Украину и в Польшу.