Компании НАК «ЭКУ» увеличили производство электроэнергии на 12%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины» по итогам 2012 года нарастили производство электроэнергии по сравнению с 2011 годом на 12,2% - до 66,9 млрд кВт/ч с 54,8 млрд кВт/ч, сообщает пресс-служба НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, в частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний в 2012 году произвели 61,5 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 6,7 млрд кВт/ч (на 12,2%) больше, чем за 2011 год.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 0,21 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 4,5% меньше прошлогоднего показателя.

Теплоэлектроцентрали за 2012 год произвели 5,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 7,1% меньше, чем за 2011 год.

Теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» по итогам 2012 года отпущено 16,7 млн Гкал теплоэнергии, что на 0,3 млн Гкал (1,6%) больше отпуска теплоэнергии за 2011 год.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 38,1% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4 энергогенерирующих, 14 энергоснабжающих и 2 гидроэнергогенерирующих компаний.

Основу тепловой энергетики составляют 4 акционерные энергогенерирующие компании («Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго»), объединяющие 11 электростанций с блочными агрегатами единичной мощностью от 150 до 800 МВт. Общая мощность блочных ТЭС - 23 115 МВт, что составляет 43,4% от установленной мощности электростанций Украины.