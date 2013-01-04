Президент: альтернативы строительству LNG-терминала у нашей страны нет

Президент Украины Виктор Янукович считает, что случай с сомнительным подписанием документа по строительству LNG-терминала должен быть расследован и сделаны конкретные выводы.

Об этом он заявил в интервью газете “Комсомольская правда в Украине”.

В то же время В.Янукович подчеркнул: “Альтернативы строительству LNG-терминала у нашей страны нет. Этот проект призван обеспечить реальную энергетическую независимость Украины. Это ответственное и сложное задание, которое стоит сегодня перед правительством”.

При этом он добавил: “Мы понимаем, что на этом пути нас ожидают преграды. Но никакие технические неувязки не остановят нас. Проект LNG-терминала должен быть реализован. Случай с сомнительным подписанием документа должен быть расследован и сделаны конкретные выводы”.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал».

Позже оказалось, что Джорди Бонвеи, подписавщий документ от испанской стороны, не имел на это полномочий.

За неделю до подписания соглашения глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив заявлял о наличии информации о готовящейся «информационной атаке» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Для изучения обстоятельств подписания соглашения была создана межведомственная комиссия, которую возглавил на то время и.о. первого вице-премьер Валерий Хорошковский.

Результаты расследования комиссии пока неизвестны, а В.Хорошковский подал в отставку из-за несогласия с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра.

21 декабря 2012 года на закрытом заседании Кабинет министров постановлением № 1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

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