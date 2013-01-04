На шахте «Комсомолец Донбасса» продолжаются поиски двух горняков

В Донецкой области шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, г. Кировское) продолжаются поиски двух горняков, попавших вчера, 3 января, под завал.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ДТЭК, в ходе поисково-спасательной операции на шахте осталось зачистить 23 метра завала общей протяженностью до 56 м.

К отгрузке горной массы удалось приступить сегодня, 4 января, около 01:00 после выполнения работ по снижению концентрации метана до допустимых норм.

По данным на 12:00, судьба двух горняков остается неизвестной, на аварийном участке работают подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы и сотрудники шахты.

Сегодня планируется провести заседание Государственной комиссии по специальному расследованию причин возникновения аварии. В ее работе примут участие представители государственных органов, ДТЭК, независимые эксперты от научно-исследовательских институтов. Рассматривается возможность привлечения к выяснению обстоятельств случившегося родственников шахтеров, оказавшихся под завалом. Для компании принципиально важным является установить истинные причины произошедшего.

Как сообщал УНИАН, на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, г. Кировское) утром 3 января во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.

В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было найдено спасателями.

На шахте «Комсомолец Донбасса» приостановлена работа забоев для проверки дегазационных мероприятий и степени опасности пластов по внезапным выбросам угля и газа.

Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей) УК Украины. Следствие проводят органы милиции. Кировская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследованием.